Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург примет четыре страны-участницы чемпионата мира по волейболу в 2022 году. В уральскую столицу прибудут спортсмены из Италии, Канады, Турции и Китая. Жеребьевка команд проходила в Москве. Планируется, что матчи будут проводиться во Дворце игровых видов спорта. Сейчас здание находится на стадии капитального ремонта. Также власти обновят гостевой маршрут: от Кольцово до центра города.

- В Свердловской области волейбольные традиции очень крепки. Именно у нас многие годы проходит Кубок Ельцина. Многократные чемпионы страны «Локомотив-Изумруд» и «Уралочка» — это наши команды. А тренер Николай Васильевич Карполь — без преувеличения человек-легенда, - написал губернатор Свердловской области в своем Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге запустили часы обратного отсчета до чемпионата мира по волейболу, который пройдет в уральской столице в 2022 году. В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатор Александр Высокинский, мэр Алексей Орлов и президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь.