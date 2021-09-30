Петр Ян сейчас занимает в рейтинге дивизиона первую строчку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец Петр Ян проведет очередной бой 30 октября в Абу-Даби. Экс-чемпион UFC будет бороться с американцем Кори Сэндхагеном. Поединок анонсировал американский спортивный портал ESPN со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта. Планировать, что боец «Архангела Михаила» будет брать реванш у Алджамейна Стерлинга.

- Отметим, что боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян сейчас занимает в рейтинге дивизиона первую строчку, Кори Сэндхаген — третью. Вторым идет Диллашоу, но на текущий момент он не доступен для боя из-за травмы, - отметили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, весной Петр Ян защищал пояс в схватке против американца Алджамейна Стерлинга. В четвертом раунде, когда уроженцу Сибири оставалось доводить бой до победы, Петр Ян нанес запрещенный удар коленом в голову. В результате россиянин был дисквалифицирован, а пояс чемпиона забрал расплакавшийся Стерлинг.