В Екатеринбурге патрульные задержали рецидивиста с наркотиками

Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали рецидивиста с наркотиками. Все произошло ночью 29 сентября, патрульные заметили подозрительного молодого человека на улице Минометчиков, они решили проверить его на наличие запрещенных веществ. Во время досмотра у 25-летнего парня было обнаружено и изъято неизвестное вещество растительного происхождения.

- Впоследствии согласно проведенному исследованию было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством гашиш весом 5,08 грамма. По словам подозреваемого, он приобрел данный наркотик для личного употребления без цели сбыта, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее молодого человека уже судили за незаконное хранение наркотиков и кражу. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта». Ему грозит до трех лет лишения свободы.