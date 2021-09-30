В Нижнем Тагиле 67-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам полтора миллиона рублей

Переведя все деньги мошенникам, тагильчанка задумалась о том, что ее обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 67-летняя местная жительница лишилась полутора миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Пенсионерке позвонил неизвестный мужчине и представился сотрудником МВД и рассказал ей, что злоумышленники получили доступ к ее электронному счету, и, чтобы спасти свои деньги, необходимо срочно поместить все накопления в «защищенную» ячейку.

Женщина поверила в эту легенду и сняла со своей банковской карты 200 тысяч рублей и в несколько переводов отправила деньги по номеру телефона. Но на этой злоключения пожилой женщины не закончились.

- На следующий день «представитель банка» снова вышел на связь и сообщил, что на ее имя оформлена заявка на кредит в сумме миллион и 230 тысяч и, если она срочно не снимет эти деньги, то это сделают мошенники, тогда уж деньги точно не вернуть, - отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Женщина оформила кредит, при этом настоящему специалисту банка сказала, что деньги ей нужны на ремонт дачи. Переведя все деньги мошенникам, тагильчанка задумалась о том, что ее обманули, и только после этого обратилась в полицию.