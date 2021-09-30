В Заречном водитель сбил на «зебре» шестилетнего мальчика на велосипеде

Авария произошла 30 сентября 2021 года около 08:00. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Заречном водитель Kia Sportage сбил на пешеходном переходе шестилетнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Малолетний велосипедист, двигаясь в школу без сопровождения взрослых, забыл спешиться перед пешеходным переходом, в результате чего попал в ДТП и получил травмы, - говорится в сообщении.

Авария произошла 30 сентября 2021 года около 08:00 напротив дома №16 на улице Ленинградской. За рулем Kia Sportage был 21-летний молодой человек. Его стаж вождения составляет два года. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.

Водитель объяснил, что сбросил скорость перед пешеходным переходом. В последний момент он заметил ребенка. Молодой человек экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Мальчик получил ушибы и ссадины головы и ноги. Сотрудники ГИБДД выяснили, что ребенок шел в школу один. Он взял велосипед без спроса. Мальчик забыл спешиться с транспорта, потому что торопился на уроки. Мама ребенка в это время находилась на работе.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был трезв. Они сделали замеры на месте ДТП и составили документы. Сотрудники проверят школу, в которой учится ребенок, на предмет обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении мамы мальчика по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).