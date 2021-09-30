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Общество30 сентября 2021 16:21

Свердловская область получит семь миллиардов рублей на ремонт мостов

Об увеличении объемов финансирования говорил губернатор Евгений Куйвашев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ежегодно на строительство и реконструкцию мостов направляется 1-1,5 миллиарда рублей

Ежегодно на строительство и реконструкцию мостов направляется 1-1,5 миллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит семь миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы отремонтировать мосты в ближайшие три года в рамках проекта Безопасные и качественные дороги». Об увеличении объемов финансирования говорил губернатор Евгений Куйвашев еще во время «прямой лини» с жителями.

- Ежегодно на строительство и реконструкцию мостов направляется 1-1,5 миллиарда рублей. Большинство существующих путепроводов построены в 50-60 х годах прошлого века. С тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что регион потратят 9,9 миллиарда рублей на дороги. Евгений Куйвашев отметил, что привлеченные деньги помогли ускорить реконструкцию и строительство участков ЕКАД, путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.