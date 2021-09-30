На Камчатке во время тренировочного полета вертолета погиб пилот из Нижнего Тагила

Родственники надеются, что тело пилота привезут в Нижний Тагил Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке во время учений разбился вертолет ФСБ, которым управлял 24-летний тагильчанин Александр Шамов. Родственники погибшего летчика рассказали изданию АН «Между строк», что молодой человек учился в местной школе № 32, а в прошлом году закончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов и получил звание лейтенанта.

Выяснилось, что 23 сентября вертолет Ка-27 выполнял учебно-тренировочный полет, а позже пилоты перестали выходить на связь. Когда состоятся похороны уральца, пока неизвестно, так как специалистам предстоит провести ряд экспертиз.

Родственники надеются, что тело пилота привезут в Нижний Тагил, чтобы похоронить его на родине.