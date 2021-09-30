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Происшествия30 сентября 2021 16:03

На Камчатке во время тренировочного полета вертолета погиб пилот из Нижнего Тагила

Когда состоятся похороны уральца, пока неизвестно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Родственники надеются, что тело пилота привезут в Нижний Тагил

Родственники надеются, что тело пилота привезут в Нижний Тагил

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке во время учений разбился вертолет ФСБ, которым управлял 24-летний тагильчанин Александр Шамов. Родственники погибшего летчика рассказали изданию АН «Между строк», что молодой человек учился в местной школе № 32, а в прошлом году закончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов и получил звание лейтенанта.

Выяснилось, что 23 сентября вертолет Ка-27 выполнял учебно-тренировочный полет, а позже пилоты перестали выходить на связь. Когда состоятся похороны уральца, пока неизвестно, так как специалистам предстоит провести ряд экспертиз.

Родственники надеются, что тело пилота привезут в Нижний Тагил, чтобы похоронить его на родине.