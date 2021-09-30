Избранным депутатам Законодательного Собрания Свердловской области вручены удостоверения

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Свердловской области

В мероприятии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Законодательного Собрания, члены Избирательной комиссии Свердловской области, председатели территориальных и окружных избиркомов, представители региональных отделений политических партий, журналисты. Председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов и председатели окружных избиркомов вручили удостоверения избранным депутатам Законодательного Собрания Свердловской области. К народным избранникам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который отметил, что органам законодательной и исполнительной власти предстоит сосредоточить усилия на работе по достижению национальных целей развития, выполнению поручений Президента по укреплению экономики, обеспечению высокого качества жизни людей. «В ближайшее время нам предстоит сформировать областной бюджет на предстоящие три года. В нём должны найти отражение все важнейшие предложения и запросы избирателей, сделанные в ходе предвыборной кампании. Поэтому прошу вас незамедлительно приступить к исполнению депутатских полномочий и активно включиться в работу», — сказал глава региона. От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области к главе региона и собравшимся в зале обратилась Людмила Бабушкина. Она поблагодарила губернатора, правительство Свердловской области за конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом, а также выразила благодарность областной избирательной комиссии за организацию выборного процесса в спокойной и деловой обстановке. «В Законодательное Собрание пришли депутаты, уже имеющие опыт работы в областном парламенте, и новички. Их взаимодействие позволит быстро войти в законотворческий процесс и работать на благо жителей Свердловской области. Депутатами предыдущего созыва подготовлено для рассмотрения уже новым составом Законодательного Собрания более двадцати законопроектов, которые предстоит рассмотреть в ближайшее время. Я убеждена, что только во взаимодействии с исполнительными органами власти мы сможем решать те задачи, которые ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин, обозначает губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Уверена, что мы качественно и эффективно начнем работу в осенней сессии областного парламента», - подчеркнула Людмила Бабушкина. Председатель областной Избирательной комиссии Владимир Русинов, докладывая об итогах голосования в регионе, отметил, что выборы прошли на конкурентной основе. По его словам, в общей сложности в процессе приняли участие 26 тысяч членов избирательных комиссий различного уровня. При этом он подчеркнул, что в непростой эпидобстановке благодаря поддержке губернатора, глав муниципалитетов и усилиям медицинского сообщества 65 процентов представителей комиссий были вакцинированы, а на участках неукоснительно соблюдались все меры безопасности.