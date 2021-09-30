В Свердловской области на дороги потратят почти 10 миллиардов рублей

». В 2021 году в порядок приведут 167 километров дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на дороги потратят 9,9 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает департамент информационной политики.

- Большую часть этой суммы составили средства, привлечённые из федерального бюджета – 7,3 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.

Такого объема финансирования удалось добиться за счет привлечения дополнительных 4,3 миллиарда рублей федеральной поддержки.

Деньги будут потрачены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году в порядок приведут 167 километров дорог. Почти на всех участках уже закончили класть асфальт. В ближайшие две недели дорожники должны закончить ремонт дорог, на которые могут повлиять погодные условия.

Куйвашев отметил, что привлеченные деньги помогли ускорить реконструкцию и строительство участков ЕКАД, путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Также средства помогут в ремонте транспортной развязки в районе пересечения Объездной дороги и Кольцовского тракта и строительству новой развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге.

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