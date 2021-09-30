На перегоне «Талый Ключ–Егоршино» электропоезд сбил 41-летнего мужчину

Мужчина лежал в колее между путями. На сигналы поезда он не отреагировал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области электропоезд сбил 41-летнего мужчину, который лежал на путях, будучи нетрезвым. Инцидент произошел на перегоне станций «Талый Ключ–Егоршино». Машинист рассказал, что слишком поздно заметил человека, он применил экстренное торможение и подавал сигналы большой громкости, однако наезда избежать не удалось.

- Мужчина лежал в колее между путями. На сигналы поезда он не отреагировал. Ему удалось выжить, с различными травмами его увезли в ближайшее медицинское учреждение. Оказалось, что это житель города Артемовский, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

На месте происшествия работали сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.