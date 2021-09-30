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Происшествия30 сентября 2021 15:17

На перегоне «Талый Ключ–Егоршино» электропоезд сбил 41-летнего мужчину

Уральца увезли в больницу с различными травмами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина лежал в колее между путями. На сигналы поезда он не отреагировал

Мужчина лежал в колее между путями. На сигналы поезда он не отреагировал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области электропоезд сбил 41-летнего мужчину, который лежал на путях, будучи нетрезвым. Инцидент произошел на перегоне станций «Талый Ключ–Егоршино». Машинист рассказал, что слишком поздно заметил человека, он применил экстренное торможение и подавал сигналы большой громкости, однако наезда избежать не удалось.

- Мужчина лежал в колее между путями. На сигналы поезда он не отреагировал. Ему удалось выжить, с различными травмами его увезли в ближайшее медицинское учреждение. Оказалось, что это житель города Артемовский, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

На месте происшествия работали сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.