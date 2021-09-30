Свердловский омбудсмен обратилась к военному прокурору после гибели двух срочников под Нижним Тагилом

Омбудсмен собирается приехать в часть, где произошли две смерти солдат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к военному прокурору Ракетных войск стратегического назначения после смерти двух солдат-срочников под Нижним Тагилом. Об этом «КП Екатеринбург» сообщила сама омбудсмен.

- Я написала, что меня беспокоят противоречия в информации из части. Сначала он сбежал, потом он потерялся, заблудился, - заявила она.

Мерзлякова подчеркнула, что всем нужна правда. Также она отметила, что собирается приехать в часть.

- Просто сейчас не хочу мешаться под ногами, пока идет расследование всех событий, пока работают прокуроры, комиссии. А потом приеду, посмотрю. Нам ведь важно теперь, что делать дальше, чтобы это в части больше не повторилось, - объяснила омбудсмен.

Ранее стало известно, что в Свердловской области из воинской части сбежал соладт-срочник с автоматом и штык-ножом. 20-летний молодой человек служил в Тагильском ракетном соединении в поселке Свободном. В ЦВО сообщили, что срочник просто заблудился. Позже солдата нашли мертвым. Он пытался забраться на линию электропередач, где его ударило током.

Также в этой части покончил с собой 19-летний Михаил, который служил поваром. По предварительным данным, военнослужащий убил себя перед заступлением в наряд.

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