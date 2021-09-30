В Екатеринбурге загорелся частный жилой дом с цехом по производству пластиковых окон

Огонь охватил 350 квадратных метров в двухэтажном доме. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в поселке Большой Исток загорелся частный жилой дом, в котором был цех по производству пластиковых окон. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались шесть человек, - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила пожарным в 13:40. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Информация о возгорании поступила пожарным в 13:40. Огонь охватил 350 квадратных метров в двухэтажном доме. Цех по производству пластиковых окон располагался в здании на первом этаже. Данных о пострадавших нет.

С огнем боролись 37 человек. Также задействовали 11 единиц техники. Пожар удалось локализовать к 15:50. Полностью справиться с огнем у пожарных получилось в 16:05. Сейчас на месте проводится проливку и разборка сгоревших конструкций.

Полностью справиться с огнем у пожарных получилось в 16:05. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее, ночью 7 сентября, в садовом товариществе «Лесной-2» полностью сгорел частный дом. Огонь также охватил деревянную баню и надворные постройки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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