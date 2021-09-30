ЕВРАЗ КГОК расширяет систему мониторинга производственного транспорта

Техника ЕВРАЗ КГОКа оснащена GPS-датчиками. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Специальные датчики позиционирования получила техника, задействованная на хвостохранилище предприятия.

Датчики GPS установлены на экскаваторе, грейдере, бульдозере, тракторах. Оборудование фиксирует местонахождение машин, запас и расход топлива, режим работы двигателя. Через систему спутникового мониторинга данные в режиме онлайн поступают с навигаторов в единую систему.

Система производственной диспетчеризации позволяет повышать эффективность работы техники, оптимально выстраивать транспортную логистику. На основе полученных данных на предприятии планируется ввести новый подход к нормированию топлива, учитывающий условия и время эксплуатации машин.

«Цифровые технологии все активнее используются в производственных процессах комбината, повышают их эффективность и положительно влияют на экономические показатели, - отмечает исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – Система диспетчеризации уже установлена на технике, задействованной в карьерах, в ближайшей перспективе мы планируем охватить ей весь транспорт комбината».

Сейчас ЕВРАЗ КГОК также реализует проект по переходу предприятия на новую, более экологичную систему складирования отходов обогащения.

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