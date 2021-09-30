Жители Невьянска пожаловались на то, что в реку Нейва сливают фекалии

Фото: скриншот с видео

Житель Невьянска пожаловался на то, что в реку Нейва сливают фекалии. Один из местных жителей записал нарушение на видео, которое опубликовал в сообщество «Инцидент Невьянск». Загрязнение, по его словам, происходит напрямую через выход с очистных сооружений.

На записи очевидец говорит, что по реке просто невозможно проплыть на лодке. Из-за нечистот река «шипит». Он отметил, что площадь загрязнения распространилась больше, чем на сто метров.

- Просто один сплошной фекалий. Скоро ни рыбы, ничего у нас здесь не будет. Куда смотрит администрация и все остальные службы - неизвестно. На реке стоит просто невозможный запах, - говорит мужчина на видео.

В региональной пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области сообщили, что это не питьевой источник.

- Река Нейва не является источником питьевого водоснабжения. Поэтому, скорее всего здесь нужно обратиться в Природоохранную прокуратуру или Росприроднадзор, - рассказали в ведомстве.

В региональном Росприроднадзоре о происшествии услышали впервые от корреспондента «КП».

- На телефон оперативного дежурного Уральского межригионального управления Росприроднадзора такая информация не поступала. Сейчас мы выясняем из какого предприятия был выброс, - прокомментировала «КП - Екатеринбург» ответственный дежурный управления Маклакова Диана.

В случае необходимости, специалисты приедут на место происшествия.