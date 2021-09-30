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Общество30 сентября 2021 13:42

В Свердловской области надбавки за кураторство педагогам выплатят до 5 октября

Об этом распорядился глава региона
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Дополнительную выплату получат педагоги в колледжах и техникумах, работающих помимо основного направления кураторами учебных групп.

Дополнительную выплату получат педагоги в колледжах и техникумах, работающих помимо основного направления кураторами учебных групп.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выплатить надбавки за кураторство педагогам колледжей и техникумов по 5 тысяч рублей до 5 октября.

- По поручению губернатора Евгения Куйвашева деньги за сентябрь будут перечислены до 5 октября, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Напомним, в нашем регионе дополнительную выплату получат более трех тысяч педагогов в колледжах и техникумах, работающих помимо основного направления кураторами учебных групп.

Назначить выплаты кураторам поручил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.