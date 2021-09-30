Энергетики Екатеринбурга освещают улицы отдаленных районов города

Фото предоставлено пресс-службой Россети Урал» - «Екатеринбург»

«Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») успешно завершили мероприятия в рамках первого муниципального контракта с МБУ «Горсвет», на основании которого электросетевая компания предоставила комплекс услуг для обеспечения наружного освещения улично-дорожной сети в четырех населенных пунктах в границах МО «Екатеринбург». В частности, речь идёт о посёлках Мичуринский, Сысерть, Сулимовский торфяник, Широкая речка.

В объем выполненных работ входили поставка осветительного оборудования для сети наружного освещения, размещение его на существующих линиях электропередачи «Россети Урал» - «Екатеринбург». Всего установлено 283 светильника.

По окончанию поставки оборудования согласно заявке «Горсвета» энергетики выполнили технологическое присоединение сети освещения к электрическим сетям.

Для компании данный контракт являлся пилотным проектом и выполнен в части предоставления дополнительных (нетарифных) услуг. В сентябре текущего года специалисты реализовали весь комплекс мероприятий.

Электросетевая компания и в дальнейшем готова участвовать в освещении отдаленных районов, с целью повышения безопасности на дорогах, тротуарах и охраняемых объектах.