Мэрия заплатит 1 миллион рублей за лучший проект архитектурной композиции около Кольцово

Чей проект получит лучшую оценку жюри станет известно 6 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия пообещала вознаграждение в 1миллион рублей тому, кто представит лучший проект архитектурно-пространственной композиции, который в перспективе появится на территории возле аэропорта Кольцово.

- Место расположения будущего арт-объекта находится на территории аэропорта и формирует единое целое с привокзальной площадью. Конкурсный проект мы видим как архитектурную доминанту, которая будет визуально «собирать» пространство аэропортового комплекса и притягивать внимание наших пассажиров и посетителей, - рассказал исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово» Александр Пастухов.

В конкурсе могут принять участие скульпторы, дизайнеры, архитекторы и студенты профильных высших учебных заведений. Заявки будут приниматься с 1 по 12 октября.

Сам конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе жюри проведет отбор на основании предоставленных портфолио и определит пятерых участников второго этапа. На нем участникам уже нужно будет разработать эскизные проекты в соответствии с техническим заданием.

Победителя, который получит возможность реализовать свой проект и 1 миллион рублей, определят по итогам голосования жюри 6 декабря. Остальные участники второго этапа также получат денежное вознаграждение - по 250 тысяч рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте Екатеринбурга.