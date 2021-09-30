В деревне кинематографистов в Каменке появилась связь 4G

Фото предоставлено пресс-службой МТС

В разные годы эта деревня послужила съёмочной площадкой для семи художественных фильмов.

Всего минувшим летом беспроводной интернет МТС пришёл в 12 деревень и сёл Свердловской области. Самым маленьким населённым пунктом, получившим устойчивую связь 4G стала деревня Каменка Первоуральского городского округа. В Каменке всего сорок постоянных жителей, но каждый год её посещают десятки тысяч туристов, сплавляющихся по реке Чусовой. А сама деревня в разные годы послужила декорацией для съёмок множества популярных фильмов.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

«Если в городах Свердловской области высокоскоростной мобильный интернет доступен каждому, то в ряд малых населённых пунктов цифровая связь приходит только сейчас. Мы стараемся ускорить этот процесс. Так базовая станция 4G в деревне Каменка по планам компании должна была появиться только к осени 2022 года. Но, видя невероятный интерес туристов к этому месту, мы завершили строительство почти на 1,5 года раньше. Уже этим летом десятки тысяч гостей Каменки воспользовались возможностью изучить в интернете историю этой старинной деревни, почитать произведения Д. Мамина-Сибиряка и А. Иванова, в которых фигурирует Каменка, поделиться своими впечатлениями от увиденного с друзьями в форме стрима, наконец, расплатится банковской картой в местном сельпо», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Первооткрывателем «уральского голливуда» в 1983 году стал режиссёр Свердловской киностудии Н. Гусаров, снявший в Каменке большинство сцен фильма «Семён Дежнёв». Позже в тех же декорациях были сняты такие картины, как: «Демидовы», «Золотая баба», «Похищение чародея», «Житие Александра Невского», «Золото» и, наконец, новая версия «Угрюм-реки». Наряду с заповедной природой, сохранившиеся декорации фильмов сегодня привлекают в Каменку огромное число туристов.

Летом 2021 года высокоскоростной беспроводной Интернет стандарта 4G также стал доступен абонентам мобильной связи МТС, проживающим в п. Половинном Верхне-Пышминского ГО, д. Чернобровкина и п. Белоярская Застава Белоярского района, д. Кодинка и западной части с. Покровского Каменского ГО, п. Трактовый и с. Фомино Сысертского района, д. Бор Талицкого района, с. Бакряж Ачитского района и жителям улицы Малой Караванной в Нижне-Исетском лесопарке Екатеринбурга. Кроме того, отныне всегда на связи могут оставаться уральцы, отдыхающие и получающие лечение в санатории Руш под Нижним Тагилом.

Весной 2021 года подписав соглашение с правительством Свердловской области, компания МТС взяла на себя обязательства об участии в программе ликвидации цифрового неравенства. В рамках этого соглашения в течение ближайших нескольких лет МТС за счёт собственных инвестиционных средств обеспечит всё население региона возможностью пользования современными услугами связи и в первую очередь высокоскоростным мобильным интернетом.