Алексей Шмыков займет пост первого заместителя губернатора Свердловской области после ухода Александра Высокинского

Распоряжение о назначении Алексея Шмыкова уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 сентября, последний день работы экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в должности первого заместителя губернатора Свердловской области. После этого он перейдет на работу в Законодательное собрание региона в качестве депутата.

- Александр Высокинский освобожден от должности первого заместителя губернатора Свердловской области в связи с переходом на выборную должность, - уточнили в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Напомним, он был избран депутатом Законодательного Собрания Свердловской области на прошедших выборах 19 сентября.

В конце 2020 года Александр Высокинский перешел с поста мэра Екатеринбурга на должность первого заместителя губернатора. В свою очередь Алексей Орлов, занимавший эту должность, впоследствии стал мэром Екатеринбурга.

- Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области назначен Алексей Шмыков, - добавили в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Распоряжение об этом также подписано Евгением Куйвашевым. Отметим, кандидатура на этот пост проходит обязательное согласование с депутатами Законодательного Собрания.

Алексей Шмыков с 2016 по 2021 год возглавлял Каменск-Уральский. В январе 2021 года он стал заместителем главы региона по промышленности и науке.