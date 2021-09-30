На Урале прокуратура закончила проверку авиакомпании, не пустившей на борт самолета мальчика-инвалида со спецкреслом

Бортпроводник не пустил маму с ребенком в самолет со спецкреслом Фото: Марина Шаидуллина

Уральская транспортная прокуратура закончила проверку, которую проводила после отказа бортпроводников «Уральских авиалиний» пустить на борт мальчика-инвалида со спецкреслом.

Мама с ребенком возвращалась из Симферополя в Екатеринбург. Женщина, зная, что из-за ДЦП ее ребенок может сидеть во время полета только в специальном устройстве, оплатила услугу «Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна». Однако во время посадки спецкресло заставили сдать в багаж.

- Таким образом, в нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации авиакомпанией не приняты меры к обеспечению условий перевозки ребенка-инвалида. Прокуратурой генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее в авиакомпании заявили, что искренне жалеют о произошедшей с мамой и ребенком ситуации и обещали принять меры для упрощения способа подачи заявки на перевозку пассажиров с особенными устройствами.