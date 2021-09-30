Стало известно, зачем по Серовскому тракту везли фюзеляж самолета Ан-24

Как оказалось, самолет везли в ХМАО из подмосковного города Жуковского транзитом через Свердловскую область. Фото: vk.com/doroga96ru

На днях автомобилисты, проезжая по Серовскому тракту, увидели необычный груз, который везла фура в сторону севера. Это был фюзеляж самолета Ан-24. Только без крыльев и шасси.

Предположений о том, куда везут воздушное судно в социальных сетях появилось много. Самое популярное - сдавать на металлолом. Но оказалось, что из фюзеляжа сделают памятник.

Его привезли в город Урай, что в Ханты-Мансийском автономном округе. Сейчас рабочие устанавливают фюзеляж рядом с Соборной Мечетью.

- Авиационная модель доставлена в Урай из подмосковного города Жуковский, - рассказывают в администрации города Урай. - На данный момент привезен фюзеляж легендарного Ан-24, а следом за ним, доставят крылья и хвостовое оперение. Впереди предстоит сборка самолета и тогда он уже навечно застынет на взлете в конце стилизованной взлетной полосы, став центральной фигурой будущего парка у мечети, на перекрестке улиц Узбекистанской и Парковой.

На таких самолетах прилетали в ХМАО первооткрыватели нефтяных месторождений. Поэтому арт-объект будет своеобразной данью уважения этим людям.