На Среднем Урале появится сайт в помощь тем, кто учит русский язык как иностранный

Фото предоставлено пресс-службой УГП-РКИ

Благодаря поддержке Министерства образования Свердловской области нового проекта, который реализует Уральская гильдия преподавателей русского языка как иностранного, в конце 2021 года в регионе появится специальная электронная платформа (сайт), который создан в помощь школьникам-мигрантам.

На сайте будут размещаться материалы электронной книги «Русский язык: Россия – Родина – Урал», предназначенной для изучения историко-культурного наследия России и Урала в процессе освоения русского языка.

Проект разработан для поддержки на долгосрочной основе работы, которую ведут со школьниками-мигрантами в Свердловской области общеобразовательные учреждения и учреждения профессионального образования, некоммерческие организации и иные организации, по адаптации к современной российской культуре.

Содержание сайта будет постоянно обновляться и совершенствоваться. Более того, организаторы проекта будут приглашать учителей практиков к сотрудничеству для того, чтобы на сайте появлялся более качественный и адаптированный для потребностей школ материал.

Уже в октябре этого года на временной платформе https://elbook.savp.ru/ будут размещены материалы будущей электронной книги, и организаторы проекта будут благодарны за все критические замечания и дополнения, которые поступят в их адрес от учителей и организаторов образовательного процесса.