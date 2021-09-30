Десять «единороссов» из Свердловской области получили мандаты депутатов Госдумы

На выборах в сентябре 2021 года за кандидатов от «Единой России» на всех уровнях проголосовали 563 346 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области десять представителей партии «Единая Россия» получили мандаты депутатов Госдумы. Среди них спортсмены, глава регионального отделения Общероссийского народного фронта и вице-губернатор. Об этом сообщает сама партия на своем сайте.

Места в госдуме сохранили за собой Андрей Альшевских (Свердловский округ), Лев Ковпак (Каменск-Уральский округ), Сергей Чепиков (Березовский округ), Максим Иванов (Асбестовский округ), Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ) и Антон Шипулин (Серовский округ).

Председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству остался Павел Крашенинников.

Кроме того, мандаты получил директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров (Нижнетагильский округ). Также мандаты дадут руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанне Рябцевой и вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько.

На выборах в сентябре 2021 года за кандидатов от «Единой России» на всех уровнях проголосовали 563 346 свердловчан (35,56% пришедших на участки избирателей).

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