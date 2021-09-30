В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже сумки с деньгами у пенсионерки

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в полицию обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный напал на нее и отобрал сумку прямо в подъезде ее дома на улице Сурикова. В сумке лежали шесть тысяч рублей, паспорт и банковская карта. Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже у пенсионерки и задержать его.

- 25-летний житель одного из населенных пунктов Камышловского района уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и самовольное оставление воинской части. После нападения на пенсионерку подозреваемый сразу же отправился в свою деревню, где и был через несколько дней задержан оперативными сотрудниками ОП № 5, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

На задержанного завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Полицейские считают, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям и просят горожан, имеющих о подозреваемом какую-либо информацию сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343) 356-42-05 или 02 (102).