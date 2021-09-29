В Екатеринбурге трое парней обворовали магазин одежды на 130 тысяч с помощью поддельных чеков

Владельцы магазина заметили подозрительные операции во время инвентаризации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали троих молодых людей, которые обворовывали магазин одежды и обуви по поддельным чекам. Сыщики предполагают, что 21-летний продавец-консультант торгового зала договорился с своими знакомыми, которые покупали в интернете бывшие в употреблении вещи того же бренда и оформляли их возврат как бракованных.

- Так как кассовых чеков у них не было, для проведения операций продавец выдавал копии чеков на аналогичный товар, ранее купленный другими людьми. Таким образом, товар признавался некачественным, а возвращенные деньги предполагаемые мошенники присваивали, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Выяснилось, что ущерб от действий троицы составил больше 130 тысяч рублей. Владельцы магазина заметили подозрительные операции во время инвентаризации и обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». До суда их отпустили под подписку о невыезде.