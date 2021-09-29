Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву»

Для уральцев это уже третье поражение кряду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву». Встреча завершилась со счетом 3:2. Для уральцев это уже третье поражение кряду. Хозяевам площадки удалось открыть счет в середине первого периода, численное преимущество реализовал защитник Шакир Мухамадуллин, гости же как ни пытались, но переиграть голкипера «Салавата» не сумели.

Во второй двадцатиминтуке нападающий Николай Кулемин удвоил преимущество своей команды, отличившись опять же в большинстве. Через семь минут гости все-таки распечатали ворота уфимского вратаря, однако вскоре Сакари Маннинен вновь огорчил Дмитрия Шикина, вернув преимущество в две шайбы.

В конце третьего периода Шейн Принс сумел отыграть одну шайбу, тем самым установив окончательный счет в матче. Сейчас «Автомобилист» занимает пятую строчку в конференции на Востоке. Следующий матч наши хоккеисты проведут против магнитогорского «Металлурга».