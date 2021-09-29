В Екатеринбурге прошла презентация общежитий в деревне универсиады

Всего же в деревне универсиады в 2023 году разместятся больше 11 тысяч спортсменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошла презентация деревни всемирной универсиады, которая пройдет в 2023 году. Планируется, что сразу после студенческих игр современные здания перейдут в собственность Уральского Федерального Университета, который превратит из в комфортные кампусы для иногородних обучающихся. Высота зданий разнится: от 10 до 14 этажей. В одном общежитии будет размещено порядка 870 комнат, общая площадь жилых помещений составляет чуть больше 40 тысяч квадратных метров. - В каждой комнате, рассчитанной для проживания двух человек, запроектированы кухонная ниша, прихожая и совмещенный санузел с душевой. В комплексе предусмотрены универсальные комнаты для маломобильных групп населения, - заявляют в пресс-службе «Синара-Девелопмент». Всего же в деревне универсиады в 2023 году разместятся больше 11 тысяч спортсменов. А вот жить в этих общежитиях будет порядка 8.5 тысяч будущих студентов.