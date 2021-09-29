Дом с золотым балконом в Екатеринбурге будет ждать ремонта 18 лет

Региональный фонд капремонта займется этим вопросом только в 2039 году Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В Екатеринбурге жители дома по адресу Ленина № 2 годами жалуются на течь труб в подвале. Горожанам этот дом известен своим золотым балконом. В ближайшее время провести капитальный ремонт трубопровода дома на Ленина № 2 невозможно.

- В доме проходит локальный ремонт каждый раз, после любой аварийной ситуации. Требуется замена всех магистралей, начиная с подвала. Здесь должен подключиться региональный фонд капремонта. Капитальный ремонт планируется региональным фондом в 2039 году, - рассказала генеральный директор УК «ГЭС» Анна Андреева.

Региональный фонд капремонта займется этим вопросом только в 2039 году. Напомним, хозяин квартиры в доме на проспекте Ленина, 2 вывесил на своем балконе (известном, как золотой балкон) огромный баннер с ошибками: «Эта трубы в нашем доме. Всем на нас пливать. Пазор» (орфография сохранена – Прим. Ред.). Таким методом он хотел привлечь внимание горожан к проблеме гнилых труб в его доме и отсутствию капремонта.