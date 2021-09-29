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Общество29 сентября 2021 17:16

В центре Екатеринбурга отреставрируют памятник Ленину

Монумент прошел историко-культурную экспертизу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что памятник отреставрируют к юбилею уральской столицы в 2023 году

Планируется, что памятник отреставрируют к юбилею уральской столицы в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге памятник Ленину, который расположен на площади 1905 года, прошел историко-культурную экспертизу и будет отреставрирован в ближайшее время. Специалистам предстоит выполнить демонтаж с обратным монтажом гранитных плит покрытия юго-западного, юго-восточного объема трибуны, отреставрировать гранитные плиты лестничных маршей.

- Благоустройство предусматривает замену существующего гранитного покрытия вокруг ремонтируемого памятника на новую гранитную плитку По периметру участка благоустройства бортовой камень остается существующий, - говорится в отчетной документации.

Кроме того, предусмотрено установка подсветки пьедестала, трибунной части и самого монумента. Для этого предусмотрены светодиодные светильники. Планируется, что памятник отреставрируют к юбилею уральской столицы в 2023 году. На эти цели выделят 10 миллионов рублей.