Глава Свердловской области рассказал, как в регионе работает проект по социальной газификации

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев, рассказал, как в регионе действует проект по социальной газификации населения. У многих до сих пор остаются вопросы по работе этой программы. По его словам, если рядом с частными жилыми домами уже есть труба, то довести «голубое топливо» до границы участка должны бесплатно. А за работы внутри дома будет платить уже собственник.

- В области всего насчитывается около 220 тысяч негазифицированных домов. Из них 170 тысяч попадают под параметры «200 метров до трубы». Для того, чтобы к одному из них подвели газ, хозяину нужно самостоятельно подать заявку, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Чтобы попасть в программу, необходимо подать заявку на Госуслугах или в МФЦ, также можно зарегистрироваться через единый портал СОЦГАЗ.РФ. Также губернатор отметил, что попросил глав муниципалитетов продолжать давать людям все разъяснения.