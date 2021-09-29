Известная российская журналистка осудила поступок тиктокеров, которые сбросили в Исеть два самоката Whoosh

Молодому человеку придется заплатить немалый штраф из-за короткого видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная журналистка и член Совета по правам человека Марина Ахмедова осудила поступок тиктокеров, которые выбросили два самоката Whoosh в реку Исеть в Екатеринбурге. По ее словам, несмотря на то, что молодому человеку придется заплатить немалый штраф, это гораздо дешевле, чем покупать рекламу у блогеров для раскрутки своих аккаунтов.

- Просто человек - тиктокер, а его видео набрало сотни тысяч просмотров. Я говорю и не устану повторять - не будь соцсетей, люди бы совершали значительно меньше откровенно глупых поступков. А некоторые из них остались бы живы, - написала Марина Ахмедова в своем Instagram.

Журналистка предложила многократно увеличивать штрафы, если правонарушение совершалось ради съемки блога. Напомним, сервис по аренде самокатов Whoosh готов не обращаться в полицию, если тиктокер, который скинул в реку Исеть два электросамоката, заплатит 200 тысяч рублей. Учитывая сумму ущерба, ответственность может быть и уголовной.