Врач Александр Соловьев рассказал, когда в Свердловскую области придет четвертая волна коронавируса

По словам специалиста, третья волна COVID-19 еще не закончилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России все чаще стали говорить о наступлении четвертой волны коронавируса. О том, действительно ли нам стоит ее ждать, и закончилась ли третья волна мы поговорили в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) с Александром Соловьевым, врачом, экспертом лабораторной диагностики.

- Мы еще в третьей волне, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев. - Связана она с приходом дельта-варианта коронавируса. О том, что мы достигли плато говорить нельзя. Какое же это плато? Мы лишь чуть-чуть приостановились в подъеме заболеваемости. Но она не остановилась. Мы все еще преодолеваем волну связанную с дельтой.

Дельта-вариантом называют штамм коронавируса, сформировавшийся в Индии. По словам эксперта, четвертая волна может быть связана с распространением других штаммов, например лямбда-варианта, который сформировался в Южной Америке.

- Четвертая волна еще может прийти. Есть ожидания что другие штаммы появятся. Станут ли они распространятся, покажут ближайшие полгода-год, - добавил Александр Соловьев.

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