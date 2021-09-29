На Урале трое молодых людей убивали своих собутыльников во время ссор

Двое молодых людей уже были судимы раньше. Фото: прокуратура Свердловской области

В поселке Верхние Серги трое молодых людей убивали своих собутыльников во время ссор. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 13 до 20 лет в зависимости от степени участия в преступлениях. Уральцы будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а после освобождения их ждет ограничение свободы на два года, сообщает прокуратура Свердловской области.

- Установлено, что 13 июля 2019 года двое осужденных 1995 и 2000 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома по улице Победы, вступили в конфликт со своим знакомым, с которым ранее распивали спиртные напитки, - говорится в сообщении.

Двое молодых людей из-за личной неприязни нанесли собутыльнику отверткой и ножом множественные телесные повреждения. От полученных травм пострадавший скончался в тот же день.

Второй эпизод произошел 28 августа 2019 года. Осужденный 2000 года рождения со своим другом 1996 года рождения пили алкоголь в доме на улице Мира. Из-за резко возникшей личной неприязни они убили своего знакомого, с которым у них было застолье.

Молодые люди наносили травмы кухонным ножом, деревянным черенком и консервным ножом. Также они придушили сожительницу своего знакомого, которая находилась в квартире. Женщина потеряла сознание. Чтобы скрыть свое преступление, осужденные подожгли мебель. Сожительница умерла от отравления продуктами горения.

Пожар нанес ущерб собственнику дома. Здание не было полностью уничтожено, его успели потушить пожарные.

Суд вынес приговор трем молодым людям 29 сентября. Двое из них уже были раньше судимы. Их признали виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), пунктам «а», «б», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом, в связи с осуществлением лицом общественного долга) и части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества). Приговор пока не вступил в силу.

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