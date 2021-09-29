В екатеринбургском «Кольцово» появился еще один перевозчик, который будет летать в Египет

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» теперь можно улететь прямыми рейсами до курортов в Египте. Сообщение между странами осуществляет авиакомпания «Россия», ее лайнеры будут доставлять туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты в эти города выполнялись до закрытия авиасообщения с африканской страной в 2015 году.

- Первый рейс в Хургаду вылетел из Екатеринбурга сегодня в 15:03 местного времени. В дальнейшем авиаперевозчик планирует осуществлять полеты в Египет на самолете Boeing 747. Продолжительность полета составит около шести часов, - отметили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Помимо «России» в Египет раз в неделю летают самолеты авиакомпания Air Cairo. С появлением нового перевозчика количество рейсов должно увеличиться до пяти в неделю. Напомним, ранее стало известно, компания «Уральские авиалинии» открыла прямые рейсы до Венгрии и обратно. Полетная программа до Будапешта стартовала накануне, 26 сентября.