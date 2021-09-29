Треть жителей Екатеринбурга мерзнут на работе

28% респондентов согреваются горячим кофе и чаем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 33% жителей мерзнут на работе. У 23% опрошенных в офисах не включили отопление. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- У 19% тепло уже включили, но это не помогло, - сообщают аналитики.

Уральцы борются с холодом как могут. 28% респондентов согреваются горячим кофе и чаем, 20% - утепляются одеждой. 15% екатеринбуржцев включают кондиционер на прогрев или используют обогреватели.

А 6% признались, что носят с собой коньяк. Чаще мерзнут на работе сотрудники складов, магазинов, сферы услуг и общепита.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который проводился с 22 по 26 сентября во всех регионах страны. В нем приняли участие 1 982 респондента.

По данным на 27 сентября, в Свердловской области отопление дали почти во всех объектах соцсферы. В Екатеринбурге без отопления остаются 155 многоквартирных домов. Подключение к теплу этих зданий проходит по графику.

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