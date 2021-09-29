На Площади 1905 года на два дня запретят парковку

На два дня парковку огородят, чтобы поставить палатки для ярмарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Площади 1905 года на два дня - с 00:00 2 октября до 19:00 3 октября запретят парковку. Оставлять автомобили нельзя будет, так как здесь развернется традиционная ярмарка.

- Организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

Горожане смогут купить на ярмарке изделия декоративно-прикладного искусства, одежду, мед, мясо, рыбу, сухофрукты и сладости. Все товары, которые будут на прилавках, привезены от фермеров и производителей Свердловской области и других регионов.