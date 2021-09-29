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Здоровье29 сентября 2021 13:11

В Свердловской области новый антирекорд по смертности от коронавируса

За сутки в регионе скончался 41 человек с подтвержденным диагнозом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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За все время пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 6 247 случаев смерти от инфекции

За все время пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 6 247 случаев смерти от инфекции

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончался 41 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. За все время пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 6 247 случаев смерти людей, заболевших новой инфекцией.

Напомним, что за сутки также стало известно о еще 522 новых случаях заражения коронавирусом. За все время диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 138 403 человек.

Справиться с болезнью с начала пандемии удалось 127 541 человеку. Только за минувшие сутки из больниц выписали 463 пациентов, поборовших инфекцию.