В Свердловской области новый антирекорд по смертности от коронавируса

За все время пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 6 247 случаев смерти от инфекции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. За сутки в регионе скончался 41 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. За все время пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 6 247 случаев смерти людей, заболевших новой инфекцией.

Напомним, что за сутки также стало известно о еще 522 новых случаях заражения коронавирусом. За все время диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 138 403 человек.

Справиться с болезнью с начала пандемии удалось 127 541 человеку. Только за минувшие сутки из больниц выписали 463 пациентов, поборовших инфекцию.