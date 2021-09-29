В Нижнем Тагиле задержали мужчину, грабившего на улице бабушек

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерок. Мужчина прогуливался со своими товарищами, когда привлек внимание патрульно - постовой службы, так как был похож по приметам на разыскиваемого грабителя.

- Отвечая на вопрос сотрудников полиции, мужчина назвал свою фамилию, и стало понятно, что это тот самый человек. Подозреваемый в компании двух знакомых, был доставлен в отдел полиции для разбирательства, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

По данным полицейских, мужчина ограбил 82-летнюю и 85-летнюю пенсионеров, вырвав у них из уха золотую серьгу. В первом случае он напал на пожилую женщину на улице Циолковского, во второй - на Фрунзе. Оба раза он подкараулил бабушек в подъезде. Похищенные золотые украшения мужчина сдал в ломбарды по документам знакомой.

Подозреваемый неоднократно судим за кражи, грабежи и разбойное нападение. Только месяц назад в отношении него из отдела полиции № 18 в суд направлено уголовное дело по обвинению в грабеже.

Сейчас на мужчину завели уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. его заключили под стражу.