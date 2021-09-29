Пятиклассник пришел в екатеринбургскую гимназию с ножом

О случившемся проинформировали полицию. Фото: Google maps

В Екатеринбурге пятиклассник гимназии № 70 пришел на занятия с кухонным ножом. Инцидент произошел 29 сентября. Директор учебного заведения Надежда Миногина прокомментировала случившееся.

- От различных чрезвычайных ситуаций не застраховано ни одно образовательное учреждение. Случай, который произошел сегодня, недопустим. Администрация действовала в соответствии с федеральным законом. Оповещены все необходимые органы. Была проведена разъяснительная беседа с классом, - рассказала «КП»-Екатеринбург директор гимназии Надежда Миногина.

Стоит отметить, что информация о ЧП была передана в комиссию по делам несовершеннолетних, городское управление образования и прокуратуру.