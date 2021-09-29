На территории Свердловской области размещено 15 приборов фото-видео фиксации модели «Автодория Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости с февраля 2021 года. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.

Все дело в том, что комплексы «Автодория», которые фиксировали превышение средней скорости, модернизировали. Ранее это работало так - две камеры установленные на расстоянии фиксировали номер автомобиля, время проезда и координаты. Затем эти данные поступали на сервер, который вычислял среднюю скорость движения машины между точками замера и, если она была превышена, водитель получал постановление. Сейчас эти камеры модернизированы для фиксации нарушений, путем вычисления мгновенной скорости.

- Измерение скорости движения транспортного средства, путем вычисления его средней скорости на промежутке дороги, является не единственным методом контроля скоростного режима на участках дорог Свердловской области. Модели приборов фото-видео фиксации, осуществляющие замеры мгновенной скорости транспортных средств не перестают фиксировать нарушения правил дорожного движения Российской Федерации на аварийно - опасных участках, снижая травматизм и количество дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас на территории Свердловской области размещено 15 приборов фото-видео фиксации модели «Автодория»: на трассах «Екатеринбург – Кольцово», «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», «Южный подъезд к Нижнему Тагилу».