Начало октября в Екатеринбурге и на Урале будет теплым

Синоптики пока не ожидают большой снег на Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и на Урале в период с 7 по 9 сентября температура днем будет достигать +10 … +14°C. Об этом «КП Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Первые снежинки у нас уже пролетали. Говорить о большом первом снеге мы пока не можем. У нас нет таких данных. Погода не предрасполагает к этому. Но снежинки могут пролетать в любое время, потому что у нас уже достаточно низкая температура, - заявила она.

Ранее Шепоренко рассказала, что свердловчанам не стоит ждать бабье лето. Она рассказала, что большую часть сентября в регионе сохранятся низкие температуры и пасмурная погода. По прогнозу синоптика, низкие температуры, пасмурная погода и дожди должны были продлиться до 20 сентября.

Также синоптики прогнозировали в Екатеринбурге на неделе с 27 сентября по 3 октября пасмурную погоду без осадков. Ночью столбики термометров будут опускаться до отметки в 0°C, а днем не поднимутся выше +8°C.