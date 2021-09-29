В Нижнем Тагиле на Муринских прудах начали высаживать кустарники

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в экопарке на Муринских прудах начали высаживать декоративные кустарники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. В мэрии отметили, что для посадки кустарников сейчас оптимальное время.

- Саженцы пузыреплодника, кизильника, дерена и барбариса высаживают траншейным способом вдоль прогулочных дорожек и зон отдыха в соответствии с планом озеленения. После этого молодые растения хорошо поливают, чтобы они укоренились до наступления заморозков, - рассказали в администрации.

Всего специалисты МБУ «Служба экологической безопасности» высадят около трех тысяч кустарников. Завершить работы они планируют до конца недели.

Напомним, летом в экопарке также высадили деревья - клены, липы, рябины и лиственницы.

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