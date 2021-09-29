В Екатеринбурге снова начнет ходить троллейбус №4

Троллейбус №4 перестал ходить в августе 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дороги Екатеринбурга вернется троллейбус №4. Об этом сообщает «Гортранс».

Маршрут, как и раньше, будет доставлять пассажиров от остановки Сулимова до станции «Динамо».Транспорт начнет курсировать с 05:00 29 сентября 2021 года.

Троллейбус №4 перестал ходить в августе 2021 года. Планировалось закрыть маршрут до 1 сентября. Это было связано с перекрытием улицы Шевченко и замены труб на мосту. Позже дату возвращения троллейбуса перенесли на 16 сентября.

Ранее в Екатеринбурге часть маршрута троллейбуса № 7 временно закрывалась из-за проведения работ по строительству тепломагистрали на перекрестке улиц Посадская и Белореченская. Общественный транспорт переставал ходить на участке от остановки «Институт связи» до «Посадской» в обоих направлениях с 00:00 22 июня до 05:00 19 июля 2021 года.