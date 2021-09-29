В Екатеринбурге выбрали лучшие рестораны Урала

Лучшие заведения определяет результат тайного голосования экспертов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге выбрали победителей престижной национальной ресторанной премии WhereToEat. В десятку лучших ресторанов Урала вошли девять заведений из Екатеринбурга и один из Перми:
1. «Гастроли», Екатеринбург
2. Momo, Екатеринбург
3. «Горожане», Екатеринбург
4. Cibo, Екатеринбург
5. «Сойка», Екатеринбург
6. Kitchen, Екатеринбург
7. «Гады, крабы и вино» Екатеринбург
8. Norra Rök, Екатеринбург
9. Sekta, Екатеринбург
10. Meduza Seafood & Wine, Пермь
Лучшие заведения определяет результат тайного голосования экспертов: профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.
Добавим, что в этом году в рамках премии впервые ввели специальную номинацию «Официант года по версии нетмонет (прим.ред. - сервис, на котором оставляют отзывы и чаевые)». В ней победил официант заведения «Горожане» Сергей Вилачев.