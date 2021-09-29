В Екатеринбурге выбрали лучшие рестораны Урала

Лучшие заведения определяет результат тайного голосования экспертов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали победителей престижной национальной ресторанной премии WhereToEat. В десятку лучших ресторанов Урала вошли девять заведений из Екатеринбурга и один из Перми:

1. «Гастроли», Екатеринбург

2. Momo, Екатеринбург

3. «Горожане», Екатеринбург

4. Cibo, Екатеринбург

5. «Сойка», Екатеринбург

6. Kitchen, Екатеринбург

7. «Гады, крабы и вино» Екатеринбург

8. Norra Rök, Екатеринбург

9. Sekta, Екатеринбург

10. Meduza Seafood & Wine, Пермь

Лучшие заведения определяет результат тайного голосования экспертов: профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса.

Добавим, что в этом году в рамках премии впервые ввели специальную номинацию «Официант года по версии нетмонет (прим.ред. - сервис, на котором оставляют отзывы и чаевые)». В ней победил официант заведения «Горожане» Сергей Вилачев.