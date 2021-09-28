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Общество28 сентября 2021 20:30

В Екатеринбурге прошла церемония вручения удостоверений избранным депутатам заксобрания

Глава региона уже поставил задачу перед чиновниками
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Евгений Куйвашев добавил, что минувшие выборы прошли в сложной обстановке из-за пандемии

Евгений Куйвашев добавил, что минувшие выборы прошли в сложной обстановке из-за пандемии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошла церемония вручения удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Свердловской области. В мероприятии принял участие глава региона. Евгений Куйвашев заявил, что впереди чиновников ждет большая работа по укреплению экономики и обеспечению высокого качества жизни людей.

- В ближайшее время нам предстоит сформировать областной бюджет на предстоящие три года. В нем должны найти отражение все важнейшие предложения и запросы избирателей, сделанные в ходе предвыборной кампании, - отметил губернатор в своей речи.

Евгений Куйвашев добавил, что минувшие выборы прошли в сложной обстановке из-за пандемии, из-за чего голосование пришлось делить на три дня, что только добавило ответственности и организаторам, и кандидатам, другим участникам кампании

При этом глава региона сообщил, что выборы в Свердловской области прошли открыто, без серьезных нарушений, победители определились в честной борьбе.