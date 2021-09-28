В Екатеринбурге зооспасатели достали кота, который провалился в вентиляционный канал

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели пришли на помощь коту, который застрял в стене жилого дома. В «Зооспас» обратилась встревоженная хозяйка усатого, она рассказала, что животное исчезло из квартиры на четвертом этаже на улице Июльской. Женщина еще некоторое время слышала его приглушённые крики, потом они стихли.

- В то время как хозяйка была в ужасе и недоумении от произошедшего, для нас ситуация была абсолютно ясна. И вечером мы приехали во всеоружии, с эндоскопом, перфоратором и ещё полным рюкзаком разной полезной экипировки, - отметил Евгений Зенков из «Зооспаса».

Чтобы найти дыру в стене, пришлось отодвигать ванну. Камера эндоскопа показала, что здесь располагался уходящий вниз ход вентиляционного канал. Пушистый оказался здесь же, он находился чуть ниже уровня пола. К счастью, его удалось вызволить живым и невредимым, после чего малыша передали хозяйке.