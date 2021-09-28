В Нижнем Тагиле число заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Всего за сутки по Свердловской области диагноз подтвердился у 518 уральцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек. По данным на 28 сентября, их насчитывается 10 049. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 79 новых случаев COVID-19. Всего по Свердловской области диагноз подтвердился у 518 уральцев. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Напомним, накануне власти прокомментировали смерть вакцинированного пациента в ковидном госпитале Екатеринбурга. По словам заместителя губенратора, у многих вакцинированных есть заболевания сосудистой системы, онкологические заболевания. У заболевшего, о котором идет речь, были проблемы со здоровьем, которые и привели к летальному исходу.

Кроме того, Павел Креков опроверг недавние сообщения в СМИ о том, что на Урале списали и утилизировали 500 тысяч доз вакцины «Спутник» из-за истекшего срока годности и нарушений температурных условий хранения.