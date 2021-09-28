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Общество28 сентября 2021 17:53

Павел Креков опроверг информацию об утилизации 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 на Урале

Заместитель губернатора заверил, что данные сильно преувеличены
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Павел Креков опроверг недавние сообщения в СМИ

Павел Креков опроверг недавние сообщения в СМИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг недавние сообщения в СМИ о том, что на Урале списали и утилизировали 500 тысяч доз вакцины «Спутник» из-за истекшего срока годности и нарушений температурных условий хранения.

- Это прямо невероятная версия. Можно ответить коротко: нет, это неправда. Это очень большое преувеличение. У нас не происходило списания вакцины. Был случай, когда несколько десятков вакцин были утилизированы из-за отключения электричества в больнице. Это был три месяца назад, - отметил Павел Креков на брифинге оперативного штаба.

Также чиновник прокомментировал смерть привитого пациента в ковидном госпитале Екатеринбурга. Он заявил, что у многих вакцинированных есть заболевания сосудистой системы, онкологические заболевания. У заболевшего, о котором идет речь, были проблемы со здоровьем, которые и привели к летальному исходу.