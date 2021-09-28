Свердловская железная дорога запускает поезда из Екатеринбурга в Сургут

Планируется, что рейсы ж/д транспорта будут осуществляться ежедневно в формате ночного экспресса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Екатеринбурга теперь можно будет уехать в Сургут на поезде, новое направление начнет свою работу 12 декабря. Скорый поезд №99/100 будет проходить через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях. Планируется, что рейсы ж/д транспорта будут осуществляться ежедневно в формате ночного экспресса.

- Время в пути от Екатеринбурга до Сургута составит 15 часов 34 минуты, в обратном направлении 16 часов 25 минут, это на несколько часов меньше, чем у других пассажирских поездов на данном маршруте, - отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Как и в любых других поездах, состав будет сформирован из новых купейных и плацкартных вагонов, также предусмотрены сидячие места для небольших расстояний, доступна перевозка домашних животных. Продажа билетов уже началась.