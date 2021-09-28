«Россети Урал» повысили надежность электроснабжения для более 63 000 екатеринбуржцев

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург»

«Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») завершили комплексные работы на трех подстанциях, осуществляющих электроснабжение Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга. Это подстанции 110 кВ «Родник» и «Весна», подстанция 35 кВ «Исток».

На подстанции 110 кВ «Весна» энергетики провели капитальные и текущие ремонты основного силового оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), а также комплекс высоковольтных испытаний и измерений. От стабильной работы пункта питания зависит функционирование территории, на которой проживают 41 тысяча человек, расположены 48 социально значимых объектов. В их числе: 8 школ, 11 детских садов, ЦГБ со станцией скорой помощи, областная психиатрическая и детская городская больницы, пункт тепловых сетей.

В ходе реализации мероприятий на подстанции 35 кВ «Исток» специалисты осуществили расширенный текущий ремонт силового трансформатора с заменой резиновых уплотнений и регенерацией трансформаторного масла, капитальные и текущие ремонты основного силового оборудования, комплексное техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. Также проводились испытания отремонтированного оборудования.

На подстанции 110 кВ «Родник» проведен текущий ремонт силового трансформатора, капитальный ремонт 6 шт. масляных выключателей 35 кВ, капитальные ремонты разъединителей 35 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции.

Такие объемные работы по обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства повышают техническое состояние оборудования, что обеспечивает бесперебойное электроснабжение районов города в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Капитальный ремонт проводился энергетиками без ограничения электроснабжения потребителей.